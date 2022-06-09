أعلن القصر الملكي النرويجي، عن خطوبة الأميرة مارثا لويز البالغة 50 عاما، ابنة ملك النرويج هارالد الخامس، من الأميركي دوريك فيريت الذي يصف نفسه بأنه معالج روحاني ويحظى بشعبية لدى نجوم هوليوود.



وأوضحت العائلة المالكة في بيان، ان «جلالة الملك وجلالة الملكة يتقدمان منهما بأحر التهاني ويتمنيان لهما التوفيق في المستقبل».



وارتبطت الأميرة البالغة من العمر 50 عاما، والتي تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية العرش النرويجية بفيريت البالغ من العمر 47 عاما.



وفي بيان أصدرته العائلة الملكية، أعلن ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا خطوبة ابنتهما الأميرة مارثا لويز، وقالا إنهما «يتمنيان للخطيبين كل التوفيق في المستقبل».



وسبق للأميرة مارثا لويز الزواج مرة أولى من المؤلف آري ميكائيل بيهن في العام 2002 وأنجبت منه ثلاث بنات قبل انفصالهما في العام 2016. ووفقا لوسائل الإعلام النرويجية، تخطط مارثا لويز للانتقال للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع خطيبها وبناتها.



وإلى جانب واجباتها الملكية، ترعى الأميرة مارثا لويز عددا من الفعاليات والمنظمات. وتملك لويز أيضا في رصيدها مجموعة متميزة من الكتب المسموعة وعددا من المؤلفات، كما شاركت في إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية.

وتعمل الأميرة مارثا لويز منذ فترة طويلة بالأعمال التي من شأنها الإسهام في تطوير الإرث الثقافي النرويجي.