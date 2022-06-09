قال رئيس جامعة المنصورة د.أشرف عبدالباسط إن فريقا دوليا من علماء الحفريات الفقارية بقيادة مصرية، نجح بالتعاون مع علماء من وزارة البيئة بالواحات البحرية، في اكتشاف حفرية ديناصور مفترس عاش قبل 98 مليون عام في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية.



وأضاف عبدالباسط وفق بيان للجامعة أن الديناصور يشبه إلى حد كبير ديناصور «تي ريكس» الشهير، موضحا أنه في إحدى الرحلات الحقلية المشتركة بين مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وعلماء وزارة البيئة في الواحات البحرية، عثر الفريق على حفرية لفقرة مغطاة برواسب صلبة من الحديد والرمل، وبالدراسة التشريحية المفصلة التي استغرقت عدة سنوات تبين أنها تمثل الفقرة العنقية العاشرة من رقبة ديناصور ضخم آكل للحوم، وأن هذا النوع من الفقرات تجمع من الصفات التشريحية ما يكفي ليوضح أنها تنتمي لفرد من عائلة من الديناصورات تسمى أبيلوصوريد (Abelisauridae) أو ديناصورات «هابيل».