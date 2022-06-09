يعد الاستهلاك والتسوق احد الطرق التي يتعامل بها الناس مع مشاعر الوحدة وعدم الانتماء، حيث تتضمن تجارب الاستهلاك العديد من المنتجات التي تساعدنا على الشعور بالاتصال، مثل منتجات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والعناصر التي تثير الحنين إلى الماضي، والأشياء التي كنا نملكها في السابق، وهو ما يعرف بـ «الاستهلاك التعويضي».



وبالرغم من ذلك ووفقا لنتائج الدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك إلى زيادة الشعور بالوحدة عن غير قصد، ويجعل من الصعب التواصل مع الآخرين.

ووفقا لدراسة حديثة أجراها فوماغالي وآخرون وستنشر في أغسطس 2022 فإن الناس يتعاملون مع الوحدة في بعض الأحيان، من خلال الاستهلاك وشراء منتجات الحنين إلى الماضي.



ويمكن أن تكون تجارب الاستهلاك التعويضي محايدة أو حتى إيجابية مثل التبرع للجمعيات الخيرية. ومع ذلك، يمكن أن تكون ضارة أيضا خصوصا عندما يكون المرء على استعداد للانخراط في شرب الكحوليات أو تعاطي المخدرات من أجل التوافق والوفاء بحاجته للانتماء.