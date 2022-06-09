نشرت شركة التقنية «إيه سي إيه إنترناشونال» قائمتها السنوية لأغلى مدن في العالم للمغتربين، التي تصدرتها هونغ كونغ بينما جاءت أنقرة في المرتبة 207 عالميا متراجعة 5 مراكز لتكون أرخص مدينة في العالم للوافدين والسياح على حد سواء.



وتستند الشركة في تصنيفها على عوامل عدة، من بينها: متوسط سعر المواد الغذائية الأساسية، والإيجارات، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية.



وقفزت نيويورك في الترتيب متجاوزة جنيف (الثالثة) لتحتل المركز الثاني بعد هونغ كونغ، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات 12%.



وحلت لندن في الترتيب الرابع مدفوعة أيضا بارتفاع الإيجارات بنسبة 20%.



ورغم الحرب والعقوبات، ظلت المدن الروسية مستقرة، وتراجعت موسكو مركزا واحدا (62) بسبب ضعف الروبل، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 17%، وظلت سانت بطرسبورغ في المرتبة 147.