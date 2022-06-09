بشرى شعبان



كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي أن 33 جمعية خيرية مشاركة في مشروع الأضاحي منها 8 مشاريع. داخل الكويت بالإضافة إلى 14 مبرة داخل الكويت، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تحديث الشروط والضوابط بشكل سنوي بما يواكب التطور في العمل.



وأكد العجمي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن فرق متابعة العمل الخيري الـ 6 وفي كافة المحافظات تقوم برصد أي مخالفة وتتم إحالتها إلى النيابة العامة سواء كانت من قبل أفراد أو مؤسسات، مبينا أن هناك فريقا متخصصا في متابعة التواصل الاجتماعية على مدار الساعة والرد على أي تساؤل مباشرة عبر خدمة الواتساب المتاحة على الرقم 66027725، مشددا على إحالة أي إعلان غير مرخص على التواصل الاجتماعي مباشرة إلى الجهة الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتمنى العجمي على المواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع التأكد من تلك الجهات ومن أن المشروع مرخص ومعتمد من الوزارة، والتبرعات للأضاحي فقط عبر الوسائل الإلكترونية داخل مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات أو عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة من الجهات المختصة.



وأشار العجمي إلى رصد 1977 حالة مخالفة على التواصل الاجتماعي وبعد التدقيق فيها من قبل الإدارة يتم إرسالها إلى الجهات الحكومية المختصة وفق نوعية المخالفة.



وأكد أن أي جمعية تخالف الضوابط تتم إيقاف ترخيصها.



وعن التبرع لصالح مشاريع خارجية أوضح العجمي يجب أن تكون الجهة الخارجية المستفيدة مدرجة ضمن منظومة وزارة الخارجية، مؤكدا على التنسيق الدائم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية لتحديث الجهات المدرجة في منظومة الخارجية، لاسيما ان الجهات الخارجية تخضع لنظم وضوابط وزارة الخارجية.



وأشار العجمي إلى أن عدد الجمعيات الخيرية المشهرة من الوزارة 64 جمعية خيرية و91 مبرة، علما بأن المبرات تعمل ضمن المشاريع الخيرية الداخلية فقط وفقا للقانون المنظم لعملها.



وأكد أن مشروع ميكنة خدمات الإدارة شارف على نهايته وقريبا جدا سيتم إطلاق العمل في الربط الآلي مع الجمعيات والمبرات الخيرية ومع ذلك تتحول الإدارة لإدارة رقمية.



وأوضح العجمي أن لدى الإدارة لجنة خاصة تتابع العمل الخيري خلال العام والفرق تتابع تنفيذ المشاريع خلال المواسم والحملات.