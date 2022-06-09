شوقي : سأواصل الاهتمام بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد



أسامة أبو السعود

قامت مجموعة المرأة الدولية في 6 يونيو الجاري بترشيح السيدة غادة شوقي زوجة السفير المصري في الكويت أسامة شلتوت لرئاستها وذلك بعد انتهاء الفعاليات السنوية للمجموعة.

هذا وقد قامت السيدة كريستيانا بالدوتشي زوجة السفير الإيطالي في الكويت والرئيس السابق للمجموعة بتهنئة السيدة شوقي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة خلال الفاعلية المشار إليها، وأعربت عن ثقتها في قدرة السيدة شوقي القيام بتلك المهمة.

وجهت السيدة شوقي كلمة للمجموعة عبرت خلال عـن امتنانها العميق لثقة المجموعة فيها وتعينها كرئيسة لهذه النخبة من النساء المتميزات، كما تقدمت بخالص تقديرها للسيدة كريستيانا وأعضاء مجلس الإدارة على أدائهم المتميز طول الفترة الماضية، وحرصت السيدة شوقي على توجيه خالص الامتنان والتقدير لمعالي الشيخة هنوف الصباح الرئيسة الفخرية لهذه النخبة وعلى دعمها المتواصل لمجموعة المراءة الدولية.

اوضحت السيدة شوقي أنها ستواصل أداء مهمة سالفيها بنفس الحماس والاهتمام والمنهجية. كما اكدت على اهتمامها بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد، معربة عن رغبتها في الاسترشاد بالخبرة الواسعة والحكمة للأعضاء في تنفيذ أنشطة مجموعة المرأة الدولية الفترة القادمة.

هذا وقد اختتمت كلماتها بتقديم شكرها للدولة المضيفة الحبيبة دولة الكويت الشقيقة على الكرم وضيافتهم للمجموعة.

يذكر ان السيدة غادة شوقي قد نظمت اخر فعاليات مجموعة المراءة الدولية بالكويت خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "غبقة الليالي المصرية". وقد قامت رئيس المجموعة آنذاك السيدة كريستيانا بالدوتشي زوجة السفير الإيطالي بافتتاح الفاعلية التي لاقت استحساناً كبيراً من كل المدعوين.

تضمن الحفل كلمة ترحيب ألقاها سفير مصر في الكويت السيد أسامة شلتوت. كما تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أهم المعالم السياحية في مصر، تلاه رقصة التنورة الفلكلورية المصرية ودويتو للفنانات يعزفن الموسيقى العربية الكلاسيكية على آلات "عود" و "القانون". واختتم الحفل بفرقة "قعدة مزيكا" بمزيج من الأغاني الكلاسيكية القديمة والجديدة باستخدام الآلات الموسيقية الكهربائية والشرقية. حضر الغبقة عدد كبير من الضيوف البارزين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد.

يذكر أن تعيين السيدة شوقي كرئيسة لمجموعة المراءة الدولية سبقه منصب كانت تتولاه في مصر وهو نائب رئيس جمعية زوجات الدبلوماسيين المصريين.