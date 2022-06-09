بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية وإنجازات حضارية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.