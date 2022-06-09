قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 49 و51 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أوضح أنه يكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها بين 8 و45 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا ومغبرا على فترات والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تكون قوية أحيانا وتتراوح ما بين 25 و60 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 8 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا و ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.