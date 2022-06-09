أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن أربعا من فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية بمنطقة العارضية الصناعية صباح اليوم الخميس واقتصرت الأضرار على الماديات.

وقالت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ والإسناد والبدع إلى موقع الحريق وتبين أنه طال ثلاجات تستخدم لتخزين المواد الغذائية بمساحة 1000 متر مربع.

وأضافت أن فرق الإطفاء بدأت عملية مكافحة الحريق فور وصولها وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها للكشف على الموقع ورفع التقارير الفنية المتضمنة مسببات الحادث.