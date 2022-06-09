ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والتعليمات الطبية والنظم والقوانين الصادرة من الجهات المختصة في المملكة

أسامة أبو السعود

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي، إن اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية انتهت من اختيار اعضاء اللجان والفرق العاملة ووضعت اللمسات الأخيرة في تقسيم آلية العمل والمهام المناطة بكل لجنة من بين لجان بعثة الحج بعد أن منّ الله علينا بزوال الوباء واستئناف تيسير رحلات الحج وعودة الحياة الطبيعية.

وأضاف عمادي ان بعثة الحج الكويتية التي كانت وستبقى مثالاً متميزاً يشار إليه بالبنان بين مثيلاتها من بعثات الحج في الدول الخليجية والعربية والاسلامية الا ان هذا النجاح ماكان ليبقى لولا تظافر جهود جميع أعضاء البعثه من مختلف الوزارات كوزارة الأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والخارجية إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء وهيئة الشباب والرياضة والهلال الأحمر الكويتي.

وبين عمادي أن جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية هم سفراء الكويت أمام العالم الإسلامي، فلنكن خير سفراء لبلادنا فالكويت تستحق أن نقدم لها الكثير من جهدنا ووقتنا، خصوصاً أننا سنتعامل مع جميع الحجاج من مختلف الدول ومع السلطات في المملكة العربية السعودية، فلابد أن نظهر أمام كل أولئك بصورة مشرقة تعكس الصورة الحقيقية للكويت.

وزاد عمادي إن البعثة في الموسم الماضي ظهرت بصورة مميزة، وواصلت تحقيق النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية، وهذا ما نريده أن يتحقق خلال موسم الحج لهذا العام، كما نؤكد على أهمية التمسك بالريادة .

وشدد على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والتعليمات الطبية والنظم والقوانين الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حتى تكون بعثة الحج في طليعة الجهات التي تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في إنجاح موسم الحج.

وأكد عمادي أن بعثة الحج الكويتية ستعمل على متابعة وانجاز كل ما من شأنه توفير الاجواء الايمانيه الملائمة لجميع حجاج دولة الكويت سواء قبل السفر او أثناء التواجد في الاراضي المقدسه .

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تبذل قصارى جهدها في خدمة الحجيج، بالرغم من المتغيرات الصحية التي زامنت واعقبت مراحل انتشاء وباء فايروس كورونا المستجد ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان أعمالهم يوم القيامة.