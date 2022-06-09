قال سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم الخميس، إن تسمية الكويت للدكتور خالد مهدي، مرشحا لتولي رئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) هو تجديد لدعمها القوي لمهمة الصندوق التنموية.

وأضاف الشيخ عزام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ترشيح الحكومة الكويتية الدكتور مهدي لقيادة هذه المؤسسة الأممية في مرحلة دقيقة من الأزمات التي تهدد الأمن الغذائي لمئات الملايين حول العالم ينطلق من رغبة الكويت في الاستفادة من خبراته المتميزة على رأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ 2016.

وأوضح أن للكويت دورا رياديا في العمل الانساني والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة وإدارة العمل الدولي والاقليمي المتعدد الأطراف لاسيما داخل صندوق (ايفاد) منذ تأسيسه ما يؤهل مرشحها لتولي هذه المسؤولية الدولية وتحقيق التنمية الزراعية ومكافحة الفقر الريفي حول العالم.

ومن المقرر خلال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظي الصندوق التي ستعقد في السابع من يوليو المقبل تعيين الرئيس الجديد والسابع للصندوق والذي سبق أن تولى الكويتي فوزي السلطان قيادته كثالث رؤسائه في عام 1993.

ويشغل الدكتور خالد مهدي حاليا منصب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمدير الوطني لخطة عمل البرنامج القطري مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في دولة الكويت منذ عام 2016.

وهو عضو أيضا في المجلس الاعلى للتعليم وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للرعاية السكنية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العربي للتخطيط كما يقود الجهود الوطنية لتنفيذ اجندة اهداف التنمية المستدامة 2030.