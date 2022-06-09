آلاء خليفة

علمت "الأنباء" من مصادرها، ان رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك، تقدّم بطلب إلى وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، في إعادة النظر بجمود الاذونات الرسمية للموظفين وجعلها أكثر مرونة وتنظيما حيث تشمل مختلف الحالات والظروف ويكون التسهيل من الجانبين للمسؤولين والموظفين.

وأوضحت النقابة في الكتاب المرسل لوكيل وزارة التعليم العالي والذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه، انه قد درج العمل بالوزارة على احتساب الاستئذانات الرسمية لموظفي الوزارة لمدة ثلاث ساعات على ان تبدأ مدة الاستئذان من الساعة السابعة والنصف وذلك بعدم احتساب فترة السماح المقررة قانونا لجميع الموظفين وهي 30 دقيقة لمن لديه ظرفا خاصا ويرغب في الحصول على استئذان.

وطالبت نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بعدم التداخل بين فترة السماح لبداية الدوام 30 دقيقة مع عدد ساعات مدة الاستئذان الواحد في كل مرة ثلاث ساعات في استئذان بداية الدوام وعدم خصمها من استئذان نهاية الدوام، وفي حالة الضرورة القصوى او الظروف القهرية وبموافقة الرئيس المباشر يجوز ان يتجاوز الاستئذان الواحد مدة الثلاث ساعات على ان تخصم من مدد الاستئذانات المتبقية.