قررت الحكومة اليونانية إلزام العاملين في القطاع العام بعدم خفض درجة حرارة التكييف في مكاتبهم عن 26 درجة مئوية، حيث تسعى أثينا للحد من تكاليف القطاع العام بسبب أزمة الطاقة.

وقال وزير الطاقة ايلوناني كوستاس سكريكاس للاذاعة الرسمية إنه سوف يتم تنفيذ قرار عدم خفض درجة الحرارة عن هذه الدرجة على الفور.

وأضاف أنه على المسؤولين أيضا تقليص إضاءة الشوارع إلى الحد الأدنى الضروري.

ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من تكاليف الطاقة في القطاع العام بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وسوف يتعين على السلطات والبلديات التي تخفق في تحقيق هذا الهدف دفع مقابل الطاقة الزائد بأنفسهم باستخدام بنود أخرى من موازنتهم.

وأوضح الوزير أن أزمة الطاقة جعلت هذه الإجراءات ذات ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن التكاليف السنوية لأجهزة التكييف في القطاع العام وإضاءة الشوارع تبلغ 800 مليون يورو (850 مليون دولار)