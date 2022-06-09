تنطلق في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بطولة الرياض المفتوحة للملاكمة بمشاركة السيدات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن نزالات بطولة الرياض المفتوحة للأندية والمراكز للرجال والسيدات، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية على صالة إستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ، ستنطلق في وقت لاحق اليوم.

ويشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 150 لاعباً يتنافسون في أوزان 54 و67 و77 كجم للرجال و60 كجم للسيدات.

وتعد بطولة الرياض التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل إحدى البطولات التي يسعى من خلالها اتحاد الملاكمة التايلاندية إلى استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة.

والسيلابا مواي تاي أو المواي تاي أو "البوكس تاي"، المسمى أحيانا بالملاكمة التايلاندية، هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر.