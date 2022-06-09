أعلنت السلطات الإسبانية ضبط أكثر من 3,2 أطنان من الكاثينونات الاصطناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة، مؤكدة أنها أكبر عملية ضبط في أوروبا لهذا المخدر.

وأضافت السلطات في بيان أن "الحرس المدني صادر أكبر كمية من الكاثينونات الاصطناعية المكتشفة في اوروبا حتى الآن"، بإجمالي 3,2 أطنان، "بقيمة سوقية تبلغ 61 مليون يورو".

الكاثينون هو مادة منبهة موجودة في القات، وهي شجيرة منتشرة في شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تأثيرات مبهجة مماثلة لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها.

وأكد الحرس المدني أن مشتقات القات الاصطناعية "أقوى من المكون الطبيعي وأكثر خطورة بكثير".

وتظهر الصور التي نشرها الحرس المدني عشرات البراميل البلاستيكية التي تحتوي على المنتج على شكل أحجار بيضاء صغيرة.

وبدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام بعد عملية في فرنسا دفعت السلطات إلى التحقيق في شأن مستودع في ميناء برشلونة، في شمال شرق إسبانيا، حيث توزع المادة في بقية أوروبا.

وكانت منظمة إجرامية "عابرة للحدود" توزع المادة من خلال ثلاث شركات باستخدام وثائق مزورة. وقُبض على شخص فيما لا يزال آخرون مطلوبين.