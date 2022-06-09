تكرم رابطة الإبداع العربي بباريس، خلال المؤتمر الذى تعقده في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري تحت عنوان " الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم العربي" ، الفنانات ليلي علوي وإلهام شاهين والسورية نورا العايق.

وقالت الدكتورة أميرة عبد العزيز أستاذ الترجمة بجامعة ليفربول والأستاذ والمحاضر بجامعة السوربون ورئيس رابطة الإبداع العربي بباريس، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز القوة الناعمة المتمثلة في رسالة الفن السامية في طرح القضايا التي يعاني منها العالم من خلال الفن ومعالجتها، ويأتي ذلك من خلال دور الفن والفنانين في نشر المحبة والسلام وتوصيل رسالة للعالم ، موضحة أن الفن هو القوة الناعمة في نشر المحبة والسلام لكل أنحاء العالم والقضاء على التنمر والخلافات من خلال طرح القضايا والحلول.

وأضافت أن المؤتمر يكرم عددا من الفنانات منهن ليلي علوي وإلهام شاهين ودينا عبدالله والسورية نورا العايق بالإضافة إلى الشيخة نادية آل ثاني لدورها الهام والحيوي في العمل الإنساني والتطوعي .

وأوضحت أن المؤتمر تحضره شخصيات دولية وعربية ودبلوماسية وإعلامية تحت عنوان " الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم العربي"، ويهدف إلى إبراز دور المرأة العربية والإفريقية في العالم وتوصيل رسالة إلى العالم الغربي تشير إلى دورهن الحيوي والمحوري في التنمية والبناء، مشيرة إلى أن المرأة العربية والإفريقية أصبحت من رموز العالم في المجال الاقتصادي والسياسي والخدمي.