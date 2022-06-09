أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس ارتفاع إجمالي الثروات في العالم خلال العام الماضي بنسبة 3ر10% إلى 473 تريليون دولار وبخاصة بفضل ازدهار أسواق الأسهم.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب ونشرتها اليوم الخميس فإن النمو في إجمالي ثروة العالم خلال العام الماضي كان الأكبر منذ عشر سنوات. وارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروة الواحد منهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص تقريبا.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأثرياء حيث ضمت 8ر25 ألف ثري تلتها الصين وتضم 8500 ثري. وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا. ويضم العالم حوالي 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15% من إجمالي الأصول المالية للعالم.

كما زادت قيمة الأصول المادية بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية والذهب بنسبة 11% إلى 13 تريليون دولار خلال العام الماضي. وزادت قيمة الأصول العقارية بشكل خاص بقوة في بعض الأوقات.

ورغم التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، تتوقع مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب استمرار نمو الثروات في العالم، مع توقع نموا قويا في آسيا بشكل خاص.

وإذا انتهى الهجوم الروسي على أوكرانيا خلال العام الحالي من المتوقع نمو الثروة العالمية بنسبة 3ر5% سنويا حتى .2026