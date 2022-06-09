تستعد أوروبا لمواجهة مزيد من المشكلات المرتبطة بالسفر بسبب اختناقات المطارات وإضرابات العاملين في السكك الحديدية، حيث وجه ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انتقادات للحكومة البريطانية بشأن سياسة النقل.

وقد كافحت مراكز الطيران في أوروبا للتكيف مع الزيادة في الطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، وحذرت شركة "ويز اير هولدنجز" للطيران منخفض التكاليف من أن خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في القارة يهدد فرص تعافي صناعة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم المجموعة المسؤولة عن تشغيل مطارات باريس قولها إنه سيتم إلغاء ربع الرحلات من مطار شارل دي جول الدولي في باريس، بسبب إضراب. وأوضحت أن النزاع بشأن الأجور يمكن أن يؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات ويتسبب في إغلاق مدرج.

وفي بريطانيا التي تشهد توترات كبيرة بشأن النقل الجوي، اتهم والش وزير النقل البريطاني جرانت شابس بأنه "بلا فائدة على الإطلاق". وكان الوزير قد اتهم شركات الطيران بالمسؤولية عن إلغاء مئات الرحلات، قائلا إن هذا يتسبب في إلغاء عدد كبير للغاية من الوظائف خلال الجائحة وأشار إلى أنها لم تضع خطة للتعافي.

وقال والش في مؤتمر أمس الثلاثاء في باريس "منذ بداية الجائحة، وبصفته وزيرا للنقل (شابس)، لم يفعل أي شيء لهذه الصناعة".