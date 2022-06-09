روج الفنان تامر حسني، اليوم/ الخميس/ لفيلم "بحبك"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، بطرح فيديو تشويقي من الإعلان الرسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويغلب على الفيديو طابع الرومانسية والكوميديا، وبدأ بجزء من أغنية "هدلعني"، وكتب: "من الإعلان الرسمي الأول لفيلم (بحبك) المقرر إصداره في عيد الأضحى".

بدأ تامر حسني تصوير الفيلم، أواخر شهر فبراير الماضي، وطرح إعلانه الرسمي أوائل الشهر الماضي، محددا عيد الأضحى موعدا لعرضه في السينما، ويظهر تامر حسني في إعلان الفيلم، وهو يخوض قصتي حب، الأولى مع هنا الزاهد والأخرى مع هدى المفتي، مع اختلاف موقفه في كل قصة.

وكان تامر حسني أكد، في تصريحات سابقة، أن أحداث الفيلم تدور حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، لافتا إلى أن الفيلم كوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، تأليف وإخراج تامر حسني.