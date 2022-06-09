أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد برنامجه التلفزيوني السنوي "الخط المباشر"، الذي يستقبل فيه أسئلة من الجمهور عبر الهاتف، على الهواء مباشرة، خلال حزيران/يونيو الجاري كما جرت العادة.

وصرح المتحدث دميتري بيسكوف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية" بأن الاستعدادات تتواصل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد، واكتفى باستبعاد إقامة الفعالية خلال الشهر الجاري.

وعادة ما يتم إجراء الفعالية خلال شهر حزيران/يونيو، باستثناء عام 2020 ، الذي كان العام الأول لجائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن "الخط المباشر" هو برنامج مدته ساعة، يمكن لأفراد من الجمهور العادي خلاله الحديث مع الرئيس عن المخاوف الشخصية.

ولم يتضح ما إذا كان الإرجاء مرتبطا بحرب موسكو مع أوكرانيا، والتي يرى مراقبون أن الجيش الروسي يحقق فيها تقدما أسوأ بكثير مما كان مخططا له. ومنذ انطلاق الغزو نهاية شباط/فبراير، أصبح الظهور العلني لبوتين أمرا نادرا.

وكان بيسكوف أعلن الأسبوع الماضي أن الفعالية ستقام بعد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والمقرر منتصف حزيران/يونيو الجاري.