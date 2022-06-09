تمكنت فرق إنقاذ نمساوية باستخدام مروحيات من إنقاذ أكثر من 100 تلميذ ومعلم من ألمانيا بعد تعرضهم لمشكلات على جبال الألب النمساوية.

وأعلنت الشرطة النمساوية في ولاية فورالبرج أن 99 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما، وثمانية مدرسين من مدينة لودفيجسهافن الألمانية كانوا على الطريق في وادي كلاينفالزرتال الخلاب، وكان الطريق صعبا للغاية بالنسبة لمعداتهم وقدراتهم.

واختار المعلمون المسار بناء على معلومات مضللة من الإنترنت.

وأوضحت الشرطة أن المعلومات على الإنترنت وصفت الطريق بأنه "جولة كلاسيكية بعد العمل"، مضيفة أنه "في الواقع طريق ضيق، وهو مسار مكشوف جزئيا به ممرات تسلق تتطلب مرشدا للارتفاعات وخبرة في السير في الطرق الوعرة وفي تضاريس جبال الألب"، مضيفة أن الأرض كانت علاوة على ذلك مبللة وزلقة.

وعندما قرر جزء من المجموعة العودة إلى الوراء، انزلق طالبان وأصيبا بجروح طفيفة.

وعندما أصيب بعض الطلاب بالذعر، أجرى المعلمون مكالمة طوارئ. وقد تم نقل جميع الأشخاص البالغ عددهم 107 أشخاص على متن مروحيتين إلى مسار غابة قريب، حسبما ذكر عمدة بلدة ميتلبرج القريبة، آندي هايد.

بالإضافة إلى الاثنين اللذين أصيبا بجروح طفيفة، كان العديد من الطلاب "مرهقين ومنخفضي الحرارة ومصابين بالذهول التام"، بحسب الشرطة