أطلقت شركة ديزني خدمتها للبث (ديزني بلس) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأربعاء بحثا عن حصة سوقية في منطقة نسبة كبيرة من سكانها من الشباب لكن قلة قليلة فحسب هي التي تستخدم مثل تلك الخدمات.

وقالت ديزني بلس إنها انطلقت في 16 بلد عربي، مضيفة أنها تقدم محتوى مخصصا للمنطقة يشمل ترجمة عربية لمعظم الأعمال لا سيما التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة.

وتتصدر نتفليكس في الوقت الراهن الشركات المقدمة لخدمات البث في المنطقة بأكثر من 6.8 مليون مشترك، وفقا لشركة ديجيتال تي في ريسيرش. وتأتي ستارزبلاي التي تتخذ من أبوظبي مقرا في المرتبة الثانية بعدد مشتركين يقل بقليل عن المليونين ثم أمازون ويبلغ عدد مشتركيها 1.4 مليون.

وتقدم بعض منصات البث المتنافسة محتوى أصليا باللغة العربية، وتعكف نتفليكس على إطلاق موسم ثان من المسلسلين الشهيرين "مدرسة الروابي للبنات" و"البحث عن علا".

كما تقوم منصة شاهد التابعة لمجموعة إم.بي.سي بإعداد نسخة معربة من المسلسل البريطاني الكوميدي "المكتب" (ذا أوفيس). وطرحت خدمة أو.إس.إن المنافسة للبث نسخة عربية من المسلسل القانوني الأمريكي "سوتس".

وسبق أن عرضت أو.إس.إن محتوى أصليا لديزني بلس.

وتتوقع ديجيتال تي في ريسيرش أن تنمو قاعدة مشتركي نتفليكس إلى 11 مليونا بحلول 2027، وأن تحتل ديزني بلس المرتبة الثانية بعدد مشتركين يقترب من 6.5 مليون. كما تتوقع أن يصل عدد مشتركي أمازون إلى 4.8 مليون بحلول 2027، في حين سيصل عدد مشتركي ستارزبلاي إلى أقل من ثلاثة ملايين بقليل.