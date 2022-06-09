أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الروماني تسارع وتيرة نمو اقتصاد رومانيا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مكتب الإِحصاء أن إجمالي الناتج المحلي سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 5ر6% سنويا بدون حساب المتغيرات الموسمية، بعد نموه بمعدل 4ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

جاءت الأرقام متماشية مع التقديرات الأولية المنشورة يوم 17 آذار/مارس الماضي.

في الوقت نفسه، بلغ معدل نمو الاقتصاد الروماني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 5ر6% خلال الربع الأول مقابل 4ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول بمعدل 6% سنويا. في المقابل زاد الإنفاق الرأسمالي على الأصول الثابتة بنسبة 3ر0% فقط.

وزادت الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة واحدة وهي 7ر4% سنويا.

وعلى أساس ربع سنوي سجل إجمالي الناتج المحلي لرومانيا نموا بمعدل 2ر5% خلال الربع الأول من العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل نموه بمعدل 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.