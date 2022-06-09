حذر الاقتصادي الأمريكي روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل من "احتمال كبير" أن تواجه الولايات المتحدة ركودا ، فيما يتنامى قلق المستثمرين والشركات والمستهلكين من حدوث انكماش اقتصادي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وقال شيلر الأستاذ بجامعة ييل صاحب المؤلفات الاقتصادية: "إن الخوف يمكن أن يؤدي إلى تحقق الأمر على أرض الواقع".

وتزايد القلق مؤخرا من انكماش محتمل في ظل تسارع التضخم وعزز بنك الاحتياط الاتحادي جهوده لضبطه. ودق عدد من مديري الشركات ناقوس الخطر وانخفضت أسعار الأسهم في البورصة، ويشير عدد متزايد من الأسر الأمريكية إلى توجه الاقتصاد إلى الاتجاه الخاطئ. وقد يدفع كل هذا المستهلكين والشركات إلى زيادة الحذر ليزرعوا بذور الانكماش. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ عقد.