أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي اليوم الخميس أن الانتاج الصناعي ارتفع بوتيرة أبطأ خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1ر0% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1% في آذار/مارس الماضي.

وقد نما قطاع الانتاج بنسبة 2ر0% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، بعد زيادة بنسبة 8ر2% في آذار/مارس الماضي.

ونما قطاع الخدمات، باستثناء الخدمات المالية والتأمينية، بنسبة 1ر7%، بعد زيادة بنسبة 2ر4% في آذار/مارس الماضي.

وانخفض الانتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 6ر0% في نيسان/أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الطلبات الصناعية بنسبة 4ر7% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 2ر4% والطلب الأجنبي بنسبة 9%.

وانخفضت الطلبات الصناعية على أساس شهري بنسبة 2% خلال نيسان/أبريل الماضي.