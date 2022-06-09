أصبحت منصة "فيفا بلس" المنصة الرقمية ذات المستوى العالمي، التي تربط عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشكل أعمق باللعبة التي يحبونها، في متناول المشجعين العالميين أكثر من أي وقت مضى مع إضافة أربع لغات لتجربة المستخدم.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "اعتبارًا من الأن، تم إضافة اللغة اليابانية والكورية والإيطالية والبهاسا عبر النظام الأساسي وعرض المحتوى بالكامل، مما يحسن إمكانية الوصول لأكثر من 465 مليون متحدث في جميع أنحاء العالم".

وأضاف:"يرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة على المنصة إلى تسع لغات، بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية، بينما تتوفر أيضًا خيارات ترجمة إضافية في محتوى محدد".

وأوضح "بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر محور أو ميزة جديدة للجماهير التي تتحدث باللغة الكورية واليابانية والبهاسا والتي، بالإضافة إلى المحتوى العادي ،تتميز بمحتوى وأخبار قصيرة خاصة بالمنطقة، مما يضمن شعور عشاق كرة القدم بالارتباط والتواصل والقدرة على استكشاف اللعبة العالمية".

وقالت شارلوت بور، مديرة استراتيجية الفيفا وتطوير الشركات ولعبة فيفا بلس، عند حديثها عن الإعلان: "تهدف لعبة فيفا بلس إلى جعل كرة القدم عالمية وشاملة حقًا، وتمنح المشجعين في جميع أنحاء العالم أداة للتفاعل مع اللعبة بطرق جديدة. إن تقديم تلك اللغات الأربع الجديدة هو الخطوة التالية في رؤيتنا لتحقيق ذلك، ونحن متحمسون للغاية لتقديم المنصة للحصول على مزيد من المعجبين على مستوى العالم".

وتمثل المنصة، التي تم إطلاقها في نيسان/أبريل الماضي، لحظة مهمة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوفر منصة فيفا بلس وصولاً مجانيًا إلى 40 ألف بث مباشر لمباراة كرة قدم كل عام من كل ركن من أركان العالم، كما توفر المنصة أرشيفًا لجميع مباريات كأس العالم للرجال والسيدات التي تم تسجيلها على الإطلاق وقائمة بالأفلام الوثائقية الكاملة والمسلسلات الوثائقية والبرامج الحوارية.