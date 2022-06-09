أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان "سيبتيميوس" في هولندا، عن فوز فيلم "الرحلة" السعودي بجائزة "سيبتيميوس" كأفضل فيلم تجريبي، الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج ويعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اختيار فيلم "الرحلة" جاء من بين سبعة أفلام نافست في المرحلة النهائية لتصنيف الأفلام التجريبية، حيث يعتمد التصنيف على تميز الفيلم في إيجاد قوة تعبيرية خاصة وأسلوب فني مبتكر.

ويشارك في المهرجان الذي يقدم الدعم الكامل للإنتاجات التي تتسم برؤية ثاقبة وملهمة وذات جودة عالية، العديد من الأفلام العالمية المرشحة للمرحلة النهائية، التي تتنافس ضمن فئات متعددة، بحضور مجموعة من صناع الأفلام والفائزين بجوائز عالمية كالأوسكار والجرامي.