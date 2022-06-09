ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تطبيق تليجرام أن أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور عالقة في موانئ البلاد على البحر الأسود، حيث يحول الحصار الروسي دون تحرك هذه السفن.

وأوضح شميهال أن المزارعين تمكنوا، رغم الحرب، من الزراعة في 75 % من المناطق التي استخدمت في الزراعة العام الماضي.

وأضاف شميهال أن وزارة الصناعة الأوكرانية تقيم صوامع متنقلة لزيادة سعة التخزين من 10 إلى 15 مليون طن.

وقالت الوزارة إنه جرى إخراج نحو 51 % من الصادرات الزراعية الأوكرانية من البلاد عبر السكك الحديدية، و37 % عبر موانئ نهرب دانوب في أوكرانيا و11 % برا.