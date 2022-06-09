حذرت تسع دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، التكتل من تجاوز سلطته عندما يطرح في وقت لاحق من العام الجاري خطة جديدة لحماية سلسلة الإمداد داخل الاتحاد أثناء الأزمات، وفقا لخطاب حصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى اقتراح أداة الطوارئ للسوق الموحدة، وهي أداة للتعامل مع المشكلات التي واجهها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد19- وحرب روسيا في أوكرانيا. وقد أشارت المفوضية إلى أنها ترغب في وضع ضوابط للصادرات والتخزين وتجبر الشركات على الإبلاغ عن مستويات مخزون الإمدادات المهمة خلال الطوارئ.

وحذرت الدول التسع ومن بينها بلجيكا والدنمارك وهولندا، المفوضية في خطاب أرسلته الأسبوع الماضي من أن خطتها تمضى في الاتجاه الخطأ، وتركز بشكل أقل على إجراءات الطوارئ و"تركز بشكل أكبر على قيادة الصناعات في بيئة بدون أزمات، للاستعداد لأزمات مستقبلية غير معروفة".

وحذرت الدول من تدابير معينة تشمل "تخزين ومراقبة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الاستراتيجية وطلبات المعلومات بشكل إلزامي من المشغلين الاقتصاديين.".