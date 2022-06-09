قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأن المغتربين البريطانيين خسروا حقهم في المشاركة في انتخابات البلدية في دول الاتحاد الأوروبي بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) في .2020

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن المواطنين البريطانيين "لم يعودوا يتمتعون بوضع مواطن من الاتحاد ،ولا بالحق تحديدا في التصويت والمشاركة كمرشح في انتخابات البلدية في الدولة العضو التي يقيمون فيها".

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون في دولة أخرى بالتكتل المشاركة في انتخابات البلدية.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن خسارة حق التصويت أو المنافسة "هي نتيجة تلقائية للقرار السيادي الوحيد الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

والغرض من حكم اليوم هو استيضاح شكوى مقدمة من امرأة بريطانية تقيم في فرنسا منذ .1984

وبعد البريكست، مُنعت من التصويت في انتخابات البلدية الفرنسية التي أجريت في آذار/مارس .2020

وكتبت محكمة العدل الأوروبية في البيان أنه نظرا لأن المدعية عاشت في الخارج لأكثر من 15 عاما فقد خسرت أيضا الحق في المشاركة في الانتخابات البريطانية بموجب القانون الوطني.