رفعت أكبر نقابة عمالية لموظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة دعوى أمام المحكمة ضد وزارة الداخلية فيالبلاد بشأن اعتزامها ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال محامو النقابة في بيان إن نقابة الخدمات العامة والتجارية وجماعة حقوقية وأربعة من طالبي اللجوء رفعوا الدعوى، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية في البيان: "إن نقابة الخدمات العامة والتجارية ليست مستعدة لتأييد وضع أعضائنا في مواقف يحتمل أن تكون خطرة وصادمة، حيث قد يطلب منهم التصرف بشكل غير قانوني".

يشار إلى أن نقابة الخدمات العامة والتجارية تمثل العاملين في وزارة الداخلية المكلفة بإبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في نيسان/أبريل عن خطة لنقل طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية إلى رواندا، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 14 حزيران/يونيو.