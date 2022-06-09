أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس نمو الصادرات الصينية بقوة خلال أيار/مايو الماضي مما سيقدم بعض الدعم للاقتصاد الصبيني ككل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تعافي قدرات النقل بالصين مهدت الطريق أمام تسارعا حادا للصادرات الصينية خلال أيار/مايو الماضي بما يتجاوز التوقعات. ومن المحتمل استمرار نمو الصادرات خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية زادت الصادرات خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 9ر16% سنويا بعد نموها بنسبة 9ر3% خلال نيسان/أبريل الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 8ر5%، وكانت توقعات الأسواق 8%.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 1ر4% خلال الشهر الماضي بعد تسجيل صفر نمو خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين كانت توقعات بلومبرج 5ر2% وتوقعات السوق 8ر2%.

كانت حركة التجارة الصينية خلال نيسان/أبريل الماضي قد تضررت بشدة من القيود التي تم فرضها في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.