اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل سويا من أجل ضمان استعدادهما بصورة أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية في المستقبل، والعمل كفريق واحد لتحديد التهديدات الوشيكة وتأمين اللقاحات والأدوية أو الإجراءات المضادة الأخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المقرر في إطار الشراكة بين الطرفين، أن تتبادل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية البيانات بشأن الأمراض الناشئة، وستدعمان جهود الاستجابة الخاصة بالدول الأخرى ومكافحة المعلومات المغلوطة، إلى جانب خطوات أخرى، بحسب ما ورد في بيان اليوم الخميس.

وكتبت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء في البيان: "نشترك في مصالح مشتركة واسعة لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها عالميا... سنضع اليوم هذا التعاون على أسس جديدة."

وسوف يتم تنسيق الاتفاقية من خلال "هيئة التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ الصحية" الجديدة في أوروبا، والمديرية العامة للصحة من جانب الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية.