استفسر النائب مهلهل المضف من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الآتي:



1- هل أوصت اللجنة العليا لجوائز مجال العلوم الأساسية والتطبيقية في تقريرها بمنح الجائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب حجب الجائزة.



2- صورة ضوئية من محضر اللجنة العليا لجوائز مجال العلوم الأساسية والتطبيقية الذي يحتوي التوصيات النهائية.



3- هل تقيدت اللجنة بالشروط الجديدة المذكورة في الكتيب الصادر من إدارة الأبحاث عند تقييم المرشحين والذي يحتوي على تعديلات لشروط منح الجائزة والمنشور على الموقع الالكتروني لإدارة الأبحاث منذ عام 2020؟



4- ما أسباب إزالة هذا الكتيب الحديث من الموقع الالكتروني لإدارة الأبحاث بعد أن انتهت لجان الجائزة للعام الأكاديمي 2021/2020 من أعمالها؟



5- صورة ضوئية من جميع كتيبات جوائز الباحثين الصادرة من مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث (قطاع الأبحاث) منذ عام 2012 حتى عام 2022.



6- هل مُنحت جائزة الباحث المتميز أو جائزة أفضل باحث من الشباب لعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال من دون أن يتقدم ببحث منشور في إحدى المجلات العلمية التابعة للجامعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء الفائزين وتاريخ منحهم الجائزة.



7- هل تأكدت اللجنة العليا لجوائز مجال الآداب والعلوم الإنسانية من أن جميع الأبحاث المقدمة من المرشحين لم يحصلوا بها على جوائز سابقة أم أن اللجنة اكتفت بتعهد المرشح بذلك؟



8- ما الإجراءات التي ستُتخذ حال ثبت لاحقا أن بعض الأبحاث المقدمة من الفائزين سبق أن حصلوا بها على جوائز سابقة؟ هل ستُسحب الجائزة فقط أم ستُسحب الجائزة من الفائز وتنظر اللجنة العليا في استحقاق عضو هيئة تدريس آخر للجائزة؟



9- صورة ضوئية لقائمة الأبحاث المقدمة من الفائزين بجوائز الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2020/2021 موضحا فيها عنوان البحث واسم المجلة والعدد الذي نُشر فيه وسنة النشر.