twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الشمري الجمعة 2022/6/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2187 A+ A- استمع د.محمد الحويلة ومبارك الناهض يقدمان التهانيالمعرس حمد جميل الدعيجحمدان العازمي يباركماجد عوض وجياد الشمري وعصام الدبوس ونايف الملاله ونايف الكبيح يباركوند.فلاح المهاوش مباركاناصر الدوسري يباركجياد الشمري وشاكر الجدعان وخالد الشخير ونايف الكبيح وسامي الدبوس ود.خالد الجارالله وكمال الشمري يهنئونالزميل كامل الشمري يهنئ المعرس حمد الدعيج ووالده جميل الدعيج وشقيقه د.حسين الدعيجبن جشعم يقدم التهانيالمعرس متوسطا والده جميل شداد الدعيج ووالد العروس زيد خلف الشرهانتهنئة من جياد الشمري وعامر الدندن ومساعد المهاوش للمعرس ووالده وعمه فرحان الشمريالمعرس مع والده جميل شداد الدعيجمنصور الخليف وعادل الغنام يهنئانالمعرس مع عمه حسن شدادفهد العازمي وماجد عوض وأحمد عجب يباركونالمعرس ووالده وإخوانه دعيج ود.حسين والمحامي عليناصر الجعيدي وماجد عوض ومحمد المطيري يباركونالمعرس متوسطا الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةالمعرس ووالده يتلقيان التهاني والمباركة بالمناسبة السعيدة احتفل جميل شداد الدعيج الشمري بزفاف نجله حمد، حضر الحفل جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.