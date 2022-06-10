علامة «أقل شهرة» لمرض الكبد الدهني تظهر في الأصابع



يرتبط مرض الكبد الدهني عادة بعلامات مثل اليرقان أو آلام البطن، لكن أحد الخبراء أشار إلى أن المرض يمكن أن يظهر علامات أخرى أقل شيوعا.



وأوضحت د.ديبوراه لي من صيدلية د.فوكس أونلاين، ان «مرض الكبد الدهني (NAFLD) هو حالة مزمنة ناجمة عن تخزين الكثير من الدهون داخل خلايا الكبد».

وبسبب زيادة الدهون في العضو يرتبط مرض الكبد الدهني الكحولي بحالات مرضية، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.



وعندما يتعلق الأمر باكتشاف الجاني، فإن المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني لا تظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية، ومع تقدم الحالة قد يدق الجسد أجراس الإنذار، ويظهر أعراضا مختلفة، أقلها شهرة هو تعجر الأصابع.



وأوضحت د.لي، أن هذا العارض يشير إلى مرض مزمن في الكبد و«قد لا يتم التعرف عليه». ويصف تعجر الأصابع تضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر لأسفل، حيث تصبح أكثر استدارة مقارنة بالشكل الطبيعي.

وكشفت مؤسسة Mount Sinai الصحية العلامات المنذرة التي يمكن أن تكشف عن هذا العارض:



- زيادة ليونة الأظافر، وزيادة ليونة بطانة الأظافر - تشكيل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة - أظافر تبدو كأنها شبه مفصولة عن سطح الجلد - دفء أو احمرار الجلد الموجود أسفل سطح الأظافر - تحدب سطح الأظافر بشكل قد يجعله أشبه بالملعقة المقلوبة.

المصدر: «إكسبريس»

