18 ألف جهاز تم بيعها في الكويت خلال الـ 19 شهراً الماضية

باهي أحمد

كشفت مصادر مطلعة في قطاع التكنولوجيا والأجهزة الالكترونية لـ «الأنباء» أن السوق الكويتي شهد بيع ما يصل إلى 18 ألف جهاز «PlayStation 5» خلال 19 شهرا، وتحديدا منذ أن أعلنت شركة سوني المصنعة للجهاز عن طرحه في الأسواق في نوفمبر 2020.

وبينما أشارت المصادر إلى أنه هناك نقص حاد في أعداد الجهاز بسبب قلة الانتاج من قبل الشركة المصنعة، بسبب نقص الرقائق «micro chips» المستخدمة في تصنيعه عالميا، إلا أنها كشفت عن أنه سيتم طرح ما يصل إلى 3 آلاف جهاز في الكويت خلال الفترة المقبلة وتحديدا بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.