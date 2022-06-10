بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية، وبالتعاون مع بنك بوبيان، يوما وظيفيا تم خلاله إجراء مقابلات وظيفية لعدد 150 باحثا عن عمل من حملة مؤهلات (الثانوي والدبلوم والجامعي).



يأتي ذلك استمرارا لنهج «القوى العاملة» في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية فيه للشباب تتوافق مع طموحات ومؤهلات الباحثين عن عمل. كما قام ممثل عن بنك بوبيان بتقديم الشرح الوافي عن البنك، وقدم شكره للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير الكوادر الوطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وفي بنك بوبيان بشكل خاص.



وتطمح الهيئة لاستمرار هذا النهج المشرف بهدف استيعاب أغلب العمالة الوطنية من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.