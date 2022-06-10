التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في ديوان عام الوزارة، ظهر أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستحقاقات القادمة لأعمال المنظمة بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكويت.



كما التقى وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.أحمد الناصر، بحضور المدير العام للهيئة الشيخ د.مشعل جابر الأحمد، أمس، مع الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في شمال الخليج وليام زهاو.



وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين ومناقشة الفرص المحتملة والمتاحة لتأطير هذا التعاون.