قالت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، إنها، وبعد موافقة واعتماد وزارة الشؤون، ستعقد اجتماع الجمعية العمومية عن العام 2021 يعقبها انتخاب مجلس إدارة جديد عن العامين 2022 و2023، حيث تم تحديد موعد وتاريخ انعقادها يوم الثلاثاء 14 الجاري في تمام الساعة 6.30 مساء بمقر الجمعية في منطقة الخالدية قطعة 3 شارع 31 داخل حديقة تنمية الطفولة التابعة لوزارة الشؤون.



وأشارت الجمعية إلى ان هناك 4 بنود مدرجة بجدول الأعمال سيتم تداولها ومناقشتها خلال انعقاد «العمومية»، وهي: اعتماد التقرير الإداري والمالي لعام 2021 والتجديد لمكتب تدقيق الحسابات عن عام 2022 وانتخاب مجلس إدارة جديد للعامين 2022 و2023.