شارك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في دار حضانة الشمس المشرقة «TSK» والمدرسة البريطانية في الكويت «BSK» الأسبوع الماضي في مجموعة من الأنشطة الاحتفالية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، حيث انطلقت الاحتفالات بين الطلاب من جميع المراحل الدراسية على غرار الاحتفالات البريطانية الحقيقية.



حضر براعم «TSK» إلى الحضانة وهم يرتدون مجموعة أزياء رائعة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، إضافة إلى الأزياء الملكية، واستمتع المشاركون والحضور بالأنشطة الفنية والحرفية التي تضمنت صنع التيجان والأعلام، كما شاركوا بألعاب تحمل موضوع اليوبيل البلاتيني مثل البحث عن الكنز حول حجرة الدراسة وتنظيم حفلة الحديقة.



كما استمتع الطلاب أيضا في BSK بالذهاب إلى المدرسة وهم يرتدون الملابس البريطانية ذات الطابع الملكي. وفي البداية، عزفت الفرق الموسيقية الطلابية النشيد الوطني للمملكة المتحدة وقدمت مجموعة عروض فنية حية.



وحظي طلاب الابتدائي بيوم حافل بالتشويق والمتعة، حيث شاركوا بمجموعة أنشطة تعليمية مرتبطة بالاحتفال باليوبيل البلاتيني مثل تزيين الأعلام وصنع الرايات وابتكار التيجان، كما استغلوا مهاراتهم الفنية برسم الملكة إليزابيث الثانية.



أما طلاب الثانوية فكانت مظاهر احتفالهم أكثر ابتكارا، فبعد مشاركة الكعك اللذيذ المصمم للاحتفال باليوبيل البلاتيني، تبادلوا الرسائل الملكية مع الأصدقاء، ثم برعوا في خبز الكعك الإنجليزي وابتكار تصاميمهم الاستثنائية للفنون الإنجليزية.