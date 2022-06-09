وزير الإعلام: مهرجان الكويت للسينما الجديدة إنجاز نفتخر به



مفرح الشمري

افتتح وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين اعمال الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة الافتراضي، مؤكدا على اهمية المهرجان حيث وصفه بأنه انجاز نفتخر ونعتز به.



وقال الوزير د.حمد روح الدين في كلمة مسجلة :



تولي الكويت من خلال مؤسساتها الرسمية والخاصة اهتماما بالغا بالثقافة والفنون مما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين اقرانها من دول المنطقة والعالم العربي في مجالات الثقافة والفنون والاداب .



واضاف: تمثل السينما جانبا اساسيا ومهما من جوانب الاهتمام والرعاية حيث راحت السينما تحتل موقعها البارز عبر اجيال من المبدعين والرواد اعتبارا من فيلم بس يابحر للمخرج الكويتي الرائد خالد الصديق مرورا بكم من الانتاجات التى حلقت محليا وخليجيا وعربيا ودوليا. واليوم حينما نحتفل بافتتاح اعمال الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين فإننا امام انجاز سينمائي نفتخر ونعتز به فقد استطاعت الدورة الأولى ان تحقق اهدافها واصداءها في ترسيخ اسم الكويت كمنصة حاضنة للابداع السينمائي المحلي والخليجي والعربي لتأتى الدورة لتكمل النهج والمسيرة عبر مجموعة بارزة من النتاجات والانشطة والفعاليات التى تتواصل على مدى ثلاثة ايام عامرة بالابداع السينمائي .

وقال : ان اختيار النجم القدير محمد المنصور كشخصية مكرمة للمهرجان انما يأتى احتفاء بهذا المبدع الرصين ومسيرته العامرة بالانجازات والبصمات والجوائز على جميع الاصعدة الفنية ومن بينها السينما والمسرح والتلفزيون والاذاعة، وهو رمز من رموز جيل الرواد الذين نفتخر بهم ونعتز ، كما نشيد بالكوكبة المتميزة التى ضمتها لجنة الاختيار برئاسة الفنان المتميز خالد امين ولجنة التحكيم برئاسة المخرج القدير على حسن خليل الذي يعتبر من ابرز صناع السينما الوثائقية في الكويت والمنطقة، وايضا بالانشطة المتعددة ومن بينها الندوة الفكرية للمهرجان التى تناقش موضوع "السينما والكوميديا ".

وفي كلمته قال نقيب الفنانين والاعلاميين الدكتور نبيل الفيلكاوي :



ان رعاية وزير الاعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية انما ياتى تاكيدا للاهتمام البالغ الذى توليه الكويت بالثقافة والفنون والآداب، فكل الشكر لوزير الاعلام والثقافة على مبادرته الكريمة واهتمامه الشخصي، والشكر موصول لقيادات وزارة الاعلام وايضا المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب على دعمهم.



واستطرد قائلا : ان نقابة الفنانين والاعلاميين ومجلس ادارتها وكافة قطاعاتها يقدمون كل مفردات الدعم والرعاية لهذا المهرجان الذى يمثل حاضنة للابداع السينمائي العربي من اجل سينما جديدة شكلا ومضمونا، كما نجدها فرصة مناسبة للتعبير عن التقدير الكبير للفنان الرائد محمد المنصور لكونه الشخصية المكرمة وايضا للاخوة والاخوات اعضاء لجنة التحكيم والاختيار ، وهنا نشير الى ان لجنة الاختيار برئاسة الفنان المتميز خالد امين وعضوية د.عماد العكاري والاستاذة نيفين ابو لافي والمخرج حاتم حسام الدين، اما لجنة التحكيم فقد ترأسها الفنان المخرج د.على حسن خليل، وضمت في عضويتها د. ابتسام الحمادي والمخرج منير الزعبي والمخرج احمد السويلم والناقد الفني مفرح الشمري، فلهم كل التقدير على مشاركاتهم واختياراتهم وقراراتهم .

من جانبة قال النجم القدير محمد المنصور :



أثمن مبادرة مهرجان الكويت للسينما الجديدة وايضا المخرج عبدالعزيز الصايغ باختياري كشخصية مكرمة وهو امر يشعرني بالفخر والاعتزاز وهنا اجدها فرصة مناسبة لدعوة الشباب في كويتنا الغالية والعالم العربي من اجل حضور سينمائي اكبر يليق بالانسان العربي وطموحاته واحلامه الكبيرة .



فيما قال رئيس لجنة التحكيم المخرج د.علي حسن خليل :



يسعدنى في البداية ان أتقدم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء لجنة التحكيم الأفاضل بالتحية الى وزير الاعلام والثقافة د.حمد روح الدين على رعايته الكريمة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية، والشكر موصول الى د. نبيل الفيلكاوي نقيب الفنانين والاعلاميين في دولة الكويت والى المخرج الفنان عبدالعزيز الصايغ رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين.



واضاف : مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذى بات موعدا حقيقيا ومنصة للإبداع السينمائي الكويتي والخليجي والعربي، ولايسعني الا ان أتقدم بالتهنئة للفنان القدير محمد المنصور بمناسبة اختياره الشخصية الفنية المكرمة وهو شرف يستحقه لمسيرته وبصماته وتاريخه الفني العامر بالانجازات الفنية الرفيعة بالاضافة الى خلقه العالي، وهو ليس بالامر المستغرب على الاخ (بوعبدالله) حفظه الله.

واشار الى ان مهرجان الكويت للسينما الجديدة استطاع منذ دورته الأولى ان يحقق حضوره وبصمته ومكانته الفنية والاعلامية بفضل التخطيط والتحضير والاعداد والاختيارات الفنية العالية المستوى.



وفي كلمته، قال رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين رئيس مهرجان الكويت للسينما المخرج عبدالعزيز الصايغ جاء فيها:

اول الكلام الشكر لوزير الاعلام والثقافة على رعايته ودعمه، والشكر موصول لنقابة الفنانين والاعلاميين بقيادة نقيبها د. نبيل الفيلكاوي وايضا السادة الرعاة الافاضل على عظيم كرمهم ودعمهم ورعايتهم .



واضاف : عام كامل من التحضير



وكانت النتيجة (109) افلام جاءت للمشاركة من 19 بلدا عربيا مشاركا بالإضافة إلى عدة مشاركات اوروبية، و57 فيلما اختارتها لحنة الاختيار و365 يوما من التحضير والإعداد تصدى لها 5 من المبدعين في لجنة الاختيار برئاسة الفنان المتميز خالد امين و5 من الاختصاصيين في لجنة التحكيم برئاسة المخرج د . علي حسن خليل .



وبخصوص شخصية المهرجان قال الصايغ ان الفنان القدير محمد المنصور هو الشخصية المكرمة في هذه الدورة تقديرا لمكانته وانجازاته السينمائية والفنية .



واختتم الصايغ كلمته قائلا :



3 ايام عامرة بالانشطة والفعاليات، وحتى لا اطيل شكرا للفريق الرائع وشكرا لاتحاد الفنانيين العرب ولكافة المهرجانات السينمائية العربية ومدرائها وايضا الشكر موصول لجميع المشاركين الذين حطوا رحالهم في مهرجان الكويت للسينما الجديدة .



هذا ويتنافس 57 فيلما في مسابقات المهرجان الثلاثة الذي تتواصل اعماله في الفترة من 9 الى 11يونيو الجاري .