ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وفي إطار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بحملات تفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد تمكنت خلالها من ضبط (80) شخصا من مخالفي قانون الإقامة من جنسيات مختلفة بمنطقة جليب الشيوخ والسالمية والصالحية، منهم (48) تغيب، و(13) انتهاء إقامة، و (2) انتهاء تأشيرة، و (5) لا تعمل لدى الكفيل، و (12) بدون إثبات، وبناء عليه تمت إحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات والجهود الأمنية على مدار الساعة في كافة مناطق البلاد لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين، وتهيب بالجميع عدم التستر على أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.