أشاد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بالمرشحة الكويتية لشغل منصب عضو اللجنة الأممية المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رحاب بورسلي.

وأكد العتيبي في كلمة ترحيب خلال حفل استقبال بورسلي في مقر الوفد الدائم بنيويورك على شرفها أمس الخميس أنها تتمتع بالمؤهلات والخبرات المهنية اللازمة داعيا الدول الأعضاء الى التصويت لصالحها في الانتخابات المزمع عقدها خلال الفترة من 14 الى 16 من الشهر الجاري.

وقال العتيبي في تصريح إن هذه اللجنة تضم خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف وتعمل على تعزيز الإدماج ومناصرة حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الوفد الدائم في نيويورك عمل بالتنسيق مع وبتوجيه من وزارة الخارجية خلال العامين الماضيين على حشد الدعم لبورسلي معربا عن الأمل أن تثمر هذه الجهود الدبلوماسية عن انتخابها لهذه اللجنة الدولية للفترة من 2023 الى 2026.

يذكر ان هناك 13 مرشحا من مختلف دول العالم بمن فيهم بورسلي يتنافسون على تسعة مقاعد لهذه اللجنة التي ستعقد انتخاباتها الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك.

وحضر حفل الاستقبال العديد من المندوبين الدائمين والدبلوماسيين للوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة.