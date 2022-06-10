عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية وقانونية لدراسة المطالبة الخاصة بأعمال العقد رقم «هـ ط/239» إنشاء وصيانة طرق وخدمات أخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد السكنية والخيران السكنية.

وأضافت المصادر أن هذه اللجنة تتولى بحث ودراسة المطالبة بكل عناصرها ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة وإعداد تقرير بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذه الشأن.

وذكرت أن هذه اللجنة تنهي أعمالها خلال 60 يوما على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها الى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة على وكيل الوزارة.

ولفتت المصادر الى أن هذه اللجنة برئاسة مدير إدارة التشغيل وصيانة المحطات الصحية بقطاع الهندسة الصحية وعضوية 4 أعضاء آخرين من الوزارة.