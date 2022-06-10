رغم سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بداية توليه منصبه لتحقيق تواصل بين فرنسا وأفريقيا على قدم المساواة مازالت رؤيته الخاصة بالمساعدات والشراكات المتبادلة بين فرنسا والدول الأفريقية لم يكتب لها النجاح.

وفي هذا الصدد، أشارت دراسة خاصة عن سياسة فرنسا تجاه أفريقيا نشرها مؤخرا معهد كارنيغي للسلام الدولي، إلى محاولة ماكرون في فترة رئاسته الأولى إلى إحياء تواصل بلاده الديبلوماسي مع الدول في أنحاء أفريقيا، وكان هدفه معالجة ما خلفه الاستعمار الفرنسي في الدول الناطقة بالفرنسية، فضلا عن شعوره بأن المكانة المتزايدة لدول كبرى مثل الصين أتاحت للدول الأفريقية فرصة أكبر لإقامة علاقات وسط تنافس ديبلوماسي متزايد بين مجموعة من الدول الأخرى في أوروبا وغيرها.

ويقول معد الدراسة د.كورنتين كوهين الزميل الباحث في إدارة السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد والمهتم بالاقتصاديات السياسية لغرب أفريقيا، ووسط أفريقيا، وأميركا اللاتينية، إن ماكرون باتباعه هذه الاستراتيجية سعى لتعزيز رؤية ديبلوماسية فرنسية مع أفريقيا من خلال المزيد من المساعدات والمزيد من العلاقات القوية بين الشعبين الفرنسي والأفريقي على أساس روح من الشراكات بين أنداد.

ورغم أن جهود ماكرون خلقت فرصة لعلاقات متجددة، لم يكن هذا المحور سلسا كما كان يأمل، فالقصور البيروقراطي والتعقيدات في دوائر السياسة الخارجية أدت أحيانا إلى تباطؤ تحقيق هذه السياسات. وفي بعض الحالات، بدا أن مناشدات ماكرون القومية أثناء حملته الانتخابية الأخيرة تضعف محاولاته لإدخال تعديلات على تاريخ فرنسا الاستعماري المقلق.

ومن ناحية أخرى، لم تحقق محاولات الرئيس الفرنسي لتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية وبين الشعبين الفرنسي والأفريقي بطرق أكثر إنصافا التوقعات المنتظرة، مما يدل على صعوبة توقع التخلي عن الممارسات السابقة.

ويرى كوهين أنه من أجل الحفاظ على زخم طموحات ماكرون بالنسبة للعلاقات الفرنسية مع الدول الأفريقية، يتعين عليه وعلى فريقه إلقاء نظرة جادة على ما تم إنجازه بشكل جيد وعلى مازال من الممكن تحسينه.

وأشار إلى أن من بين العقبات التي حالت دون تحقيق ما كان يصبو إليه ماكرون فشل السياسة الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل التي يتولى أمرها الجيش في وضع طرق فعالة للقضاء على التطرف أو التكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية في المنطقة.

وينوه أنه سوف يتعين على ماكرون الاستفادة من القيود السابقة التي تعرضت لها السياسة الفرنسية في أفريقيا، كما أنه يمكنه الاستفادة من رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في 30 الجاري في إمكانية إقامة شراكات سياسية طويلة الأمد بين فرنسا والدول الأوروبية الأخرى من ناحية وبين الدول والمجتمعات الأفريقية من ناحية أخرى.

ويمكن لفرنسا مع شركائها الأوروبيين الوفاء بوعودهم بإعادة صياغة الرأسمالية، ويمكن لباريس كذلك مساعدة الدول الأفريقية على محاولة تعزيز إمكانياتها النقدية. وبالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمارات والمساعدات تستطيع فرنسا دعم حوار نزيه عن دور الفساد والتهرب الضريبي، الذي يحرم الدول الأفريقية من ما بين 50 مليار و80 مليار دولار من العائدات كل عام.

وكان ماكرون قد وعد بأن لقاحات كوفيد- 19 ستكون رمزا لشراكة جديدة بين أوروبا وأفريقيا، ولم يتحقق ذلك، ومع ذلك يمكن أن يكون الوصول للسلع العامة، وزيادة المساعدات الصحية مجالات رئيسية لاستمرار التعاون.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الشعب الفرنسي والشعوب الأفريقية، فإنه في ضوء ماضي فرنسا الاستعماري وكشكل من أشكال التعويض، يمكن لفرنسا إتاحة الفرصة لشباب ومواطني المستعمرات السابقة الالتحاق بنظام التعليم العالي الفرنسي بالشروط المالية نفسها التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون والأوروبيون.

كما يمكن أن تشجع باريس الدول الاستعمارية السابقة الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تفعل الشيء نفسه، بهدف تطوير الشراكات في أنحاء القارة لإرسال الطلاب للدراسة والعمل في أفريقيا.

ويقول كوهين في ختام دراسته أن فترة رئاسة ماكرون الثانية فرصة مناسبة لإعادة تصور تواصل فرنسا الديبلوماسي مع الدول الأفريقية، ورغم أن الرئيس الفرنسي أظهر رغبة واضحة في تعويض أخطاء الماضي، مازالت بعض أوجه طموحات سياسته غارقة في أساليب عفا عليها الزمن في التعامل مع التواصل، ومن ثم فإن تحديد الأساليب التي نجحت والأخرى التي لم تنجح خطوة أساسية نحو ضمان تعزيز فرنسا لنفوذها القوي لتحقيق شراكات على قدم المساواة ومكاسب متبادلة بالنسبة للدول الأفريقية.