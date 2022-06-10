بينما شهد الملايين احتفالات «اليوبيل البلاتيني» تعبيرا عن امتنانهم للملكة إليزابيث وسنواتها الـ 70 على العرش البريطاني، كانت الاحتفالات التي جرت على مدى 4 أيام مؤخرا بالنسبة للنظام الملكي تدور كذلك حول التطلع إلى المستقبل.

وخلال العروض التي أقيمت في لندن بما في ذلك حفل أمام قصر باكنغهام، كان الكثيرون في بريطانيا يثنون على استمرار الملكة التي بلغت من العمر 96 عاما في الخدمة وصارت أطول الملوك تربعا على العرش منذ ألف سنة.

لكن غيابها عن كثير من فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني بسبب مشكلات صحية جعل الاحتفالات تتركز على من يرث العرش من بعدها، وهما ابنها الأمير تشالز ونجله وليام.

وفي هذا الصدد، قال كاتب السيرة الملكية روبرت لاسي، وهو أيضا المستشار التاريخي للمسلسل التليفزيوني الشهير (ذا كراون) «التاج» على منصة «نتفليكس»، إن الملكة اليزابيث الثانية تمهد الطريق لما سيأتي بعدها.

وأضاف روبرت لاسي لوكالة «رويترز» بالقول إن «لليوبيل البلاتيني أهمية من جهتين: نعم، لقد جرى الاحتفاء بالملكة وما سيكون يوما ما من الماضي، ولكنه وفر أيضا منصة للصيغة والنمط الجديدين للمستقبل».

وغابت الملكة عن معظم أحداث اليوبيل الكبرى بسبب ما يسميه القصر «مشكلات في الحركة» اضطرتها لعدم الظهور علنا في الآونة الأخيرة، مما سلط الضوء على تقدمها في العمر.

وفي غيابها، ظهر في المقدمة ابنها ووريث العرش الأمير تشالز (73 عاما) وابنه وليام، التالي في ترتيب العرش.

وفي ختام بارز للاحتفالات، ظهرت الملكة في شرفة قصر باكنغهام بجوار الأمراء الثلاثة بحسب ترتب ولاية العرش: الأمير تشالز والأمير وليام وابنه الأكبر الأمير جورج.

ونوهت الصحافية تينا براون، المراقبة منذ فترة طويلة للعائلة المالكة البريطانية، إن الملكة إليزابيث كانت تركز على الخلافة، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «اهتمامها الوحيد الآن هو أن الأمور يجب أن تكون في وضع جيد لتشالز، مع القيام بكل شيء ممكن لتيسير فترة توليه العرش».

واتفق براون ولاسي على إن هذا هو السبب في أن الملكة استغلت ذكرى مرور 70 عاما على توليها العرش في فبراير الماضي لتعلن أنها تريد أن تصبح كاميلا زوجة تشالز الثانية هي الملكة عند تولي تشالز العرش، مما أزال أي جدل مستقبلي حول دورها.

تقلب الحظوظ

خلال فترة حكم إليزابيث الطويلة، تقلبت حظوظ النظام الملكي في كثير من الأحيان، وكانت في أدنى مستوياتها في أعقاب وفاة الأميرة ديانا زوجة تشالز الأولى عام 1997، ثم صعدت إلى الذرى عندما أقيم حفل زفاف الحفيد وليام وزوجته كيت وبعدها عند الاحتفال بأعياد ميلاد أبنائهم.

وكانت السنوات الثلاث الماضية صعبة بشكل خاص على المؤسسة الملكية.

فقد أجبر الابن الثاني للملكة الأمير آندرو على التخلي عن واجباته العامة بسبب بعض القضايا ونفى الأمير آندرو هذه الادعاءات ولم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات جنائية، لكن كان لهذا الأمر تأثير بالغ الضرر على سمعته.

في هذه الأثناء، انتقل شقيق وليام الأصغر هاري وزوجته الأميركية ميغان إلى لوس أنجيليس، حيث قاما بهجمات لاذعة على قصر باكنغهام، وبينما لطخ كلا الحدثين سمعة «المؤسسة»، كما تطلق العائلة المالكة البريطانية على نفسها، تشير استطلاعات الرأي في بريطانيا إلى أن الضرر الدائم قد لحق بشكل أساسي بآندرو وهاري نفسيهما.

سحب قاتمة

وقال لاسي إن اليوبيل البلاتيني للملكة ذكر الكثيرين بالإيجابيات التي جلبها النظام الملكي، وأضاف ان «تشالز وكاميلا مرتبطان بذلك على نحو لم تكن لتتصور أنه ممكن قبل بضع سنوات».

لكن مع جميع الاحتفالات التي جرت مؤخرا والخطط الخاصة بالمستقبل، لاتزال بعض السحب القاتمة تخيم في الأفق.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الملكة اليزابيث تتمتع بشعبية ضخمة وأن البريطانيين الأكبر سنا يؤيدون النظام الملكي، لكن الاستطلاعات تشير أيضا إلى أن الشباب أكثر لامبالاة وأن الشعبية قد تراجعت خلال العقد الماضي.

وعلى الرغم من بقاء هاري وميغان بعيدا عن الأضواء خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني، إلا أن الأمير يكتب مذكرات من المقرر صدورها في وقت لاحق من العام الحالي والتي قد تحتوي على المزيد من التفاصيل الصارخة.

وفي نوفمبر الماضي، أزاحت جمهورية «بربادوس»، الملكة إليزابيث من منصب رئيس الدولة، في حين هناك شعور متزايد بأن المشاعر الجمهورية سوف تتنامى في 14 دولة أخرى تتولى فيها الملكة ذات المنصب.

وعين حزب العمل الجديد المنتمي إلى يسار الوسط في أستراليا، والذي صوت في عام 1999 ضد التخلي عن الملكية، أول «مساعد وزير للجمهورية» في البلاد.

وفي هذا الأمر، قالت باتريشيا بوروز (80 عاما) التي سافرت من أوكلاند لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني: «لا أعرف إن كانت الأمور ستكون على حالها عندما لا تكون (الملكة) هنا بعد الآن.. هذا ما نشعر به (في نيوزيلندا)».

إلا أن بعض من شاركوا في الاحتفالات يشعرون أن النظام الملكي سيظل جزءا لا يتجزأ من بريطانيا، حتى مع اقتراب دور الملكة من نهايته.

وقال إيان هيجينز (62 عاما) وهو ممرض في مركز طبي: «من السهل أن تنتقد الأمر وتقول إنه لا يناسب هذه الأوقات.. لكنني أعتقد أن وجود شيء يجمع الناس معا، ليس سياسيا، بل يوحد الناس أمر مهم جدا لهذا البلد، كما يحبه بقية العالم».