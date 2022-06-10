انخفض الدولار اليوم الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أميركية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وارتفع اليورو بعد تراجعه أمس الخميس، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأعلن المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو، ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو تموز، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعا خلال الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو.

وانخفض اليورو 0.92% مقابل الدولار أمس بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي.

وفقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين الياباني وانخفض 0.3% إلى 133.94 ين، لكنه ظل في نطاق أعلى مستوى بلغه في 20 عاما أمس الخميس عند 134.55 ين. وسجلت الكرونة النرويجية مكاسب وارتفعت في أحدث تداول لها 0.2% إلى 10.176 مقابل اليورو.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.3% إلى 0.7119 دولار أميركي، لكنه ظل منخفضا 1.2% هذا الأسبوع متأثرا بتراجع أسواق الأسهم.

وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2481 دولار.