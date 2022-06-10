ذكرت لجنة خبراء دولية بمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وافقت على زيادة السرعة القصوى للسيارات ذاتية القيادة في مواقف معينة.

وسوف يتم رفع حد السرعة القصوى من 60 كيلومترا في الساعة إلى 130 كيلومترا في الساعة. كما سيتم السماح بتغيير الحارات.

ولايزال المقترح بحاجة لموافقة من جانب المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات التابع لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والذي يجتمع من 21 إلى 24 حزيران/يونيو، رغم أن هذه الخطوة تعتبر شكلية. ومن شأن القاعدة أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر تقريبا.

وهناك أكثر من 50 دولة حول العالم عضو بهذا الاتفاق الذي يشمل دول الاتحاد الأوروبي الـ.27 غير أن الولايات المتحدة والصين وغيرهما تنظمان القيادة الذاتية وفقا لمعاييرهما الخاصة.

وفي الوقت الحاضر، تقتصر القيادة الذاتية على أحوال معينة على الطريق السريع مثل الاختناق المروري. وفي مواقف معينة مثل الأنفاق أو عندما يكون هناك جليد أسود وهو ما ترصده السيارات بشكل اوتوماتيكي من خلال كاميرات وحساسات، سوف يتم تنبيه السائقين وتعليق القيادة الذاتية.

يشار إلى أن تكنولوجيا القيادة الذاتية ليست ببساطة هي ركوب السيارة وترك القيادة لحاسب آلي.