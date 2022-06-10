أعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أن عدد المواليد في البلاد خلال عام 2021 انخفض بواقع 213ر29،أو بنسبة 5ر3في المئة،عن العام السابع عليه، إلى مستوى قياسي بلغ 604ر.811 ويبلغ المعدل الإجمالي للخصوبة، أو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم امرأة في حياتها، 30ر1، بانخفاض 03ر0نقطة، بحسب ما أوردته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.

وتراجع المعدل، الذي انخفض للعام السادس على التوالي، إلى رابع أدني مستوى.

وبلغ التراجع الطبيعي لسكان البلاد، أو عدد الوفيات مطروحا منه عدد المواليد ، 205ر628، متجاوزا 600الف للمرة الأولى .

وانخفض عدد حالات الزواج بواقع 319ر24 إلى 116ر501وهذا هو أقل مستوى له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام .1945

وفي سياق توضيح الأسباب وراء انخفاض عدد المواليد، قال مسؤول بالوزارة " عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15عاما و49عاما انخفض بنسبة 8ر1في المئة ، كما تراجع معدل الخصوبة للنساء في العشرينات من عمرهن".